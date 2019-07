Die Wirecard Aktie befindet sich in einer festgefahrenen Situation. Im Preisbereich bei 150 Euro will der Kurs weder vorwärts noch zurück. Neue Käufer trauen sich nicht, Verkäufer wollen nicht. In diesem Umfeld besteht die Frage, ob solch eine Lethargie positiv für den Aktienkurs ist. Je länger solch eine abwartende Haltung andauert, umso unruhiger werden die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...