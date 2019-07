Hamburg (ots) -



98 Prozent der Leserinnen und Leser gefällt das Heft gut oder sehr gut, 78 Prozent geben die Note 1



WOHLLEBENS WELT, das neuen Naturmagazin von GEO, hat mit rund 45.000 verkauften Exemplaren zum Start die Erwartungen von Gruner + Jahr übertroffen. Die zweite Ausgabe befindet sich derzeit im Handel.



Eine Leserbefragung unter mehreren hundert Käufern der Erstausgabe zeigt, dass das Magazin die Interessen des Publikums sehr gut getroffen hat: 98 Prozent der Befragten gaben WOHLLEBENS WELT die Noten 1 oder 2, allein 78 Prozent bewerteten das Heft mit "sehr gut". 96 Prozent der Befragten gaben an, sie würden WOHLLEBENS WELT weiterempfehlen. Alle Befragten sagten, dass das Magazin Lust auf die Natur und das Draußensein vermittle.



Gerd Brüne, G+J Publisher Wissen: "Wir sind mit dem Ergebnis der ersten Ausgabe von WOHLLEBENS WELT mehr als zufrieden, das Magazin trifft offenbar den Nerv der Leserinnen und Leser. Die entsprechend positive Resonanz zeigt, dass die Idee, bei den Lesern die Begeisterung für das sinnliche Erleben der Natur zu wecken und sie gleichzeitig für deren Schutz zu sensibilisieren, bei der Zielgruppe bestens ankommt. Das neue Segment "Natur und Nachhaltigkeit" ist zudem für Werbekunden spannend: Auch die Anzeigenbuchungen haben unsere Erwartungen übertroffen."



WOHLLEBENS WELT Ausgabe 3/2019 erscheint am 13. September 2019 (Anzeigenschluss: 9. August 2019), Ausgabe 4/2019 am 15. November (Anzeigenschluss: 10. Oktober 2019). Alle weiteren Informationen unter https://www.gujmedia.de/print/portfolio/wohllebens-welt/profil/.



