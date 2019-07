München (ots) - Einem GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus Hamburg dürfte es am letzten Samstagabend noch etwas heißer geworden sein. Bei der Ziehung der Gewinnzahlen wurde mit der 6837193 genau die siebenstellige Gewinnzahl ermittelt, mit der er seinen Spielauftrag abgegeben hatte.



Mit dem damit erzielten Hauptgewinn darf sich der Hamburger GlücksSpirale-Rentner nennen und bekommt ab sofort Monat für Monat 10.000 Euro überwiesen - und das 20 Jahre lang.



Für die Teilnahme an der Rentenlotterie hatte der neue GlücksSpirale-Rentner fünf Euro eingesetzt. Der Gesamtwert der Rente entspricht einem Barwert von 2,1 Millionen Euro, den sich der Gewinner auf Wunsch auch auf einmal auszahlen lassen kann.



Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird, und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.



