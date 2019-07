Hannover (ots) -



Umfrage: Beyond Burger beeindruckt Veganer und Fleischesser



Der Beyond Burger ist ein neuartiger Fleischersatz, der seit Kurzem auch in Deutschland verfügbar ist. Nach den Ergebnissen einer Umfrage des Internet-Portals www.vegan.eu könnten der Beyond Burger und vergleichbare Produkte das Ernährungsverhalten grundlegend verändern.



Hauptergebnis der Umfrage ist, dass der Beyond Burger weit über das vegane und vegetarische Klientel hinaus auch bei Fleischessern sehr großen Anklang findet. Die Umfrage zeige, dass der Beyond Burger gerade von Fleischessern als Chance erlebt werde, den eigenen Fleischkonsum zu reduzieren oder gar ganz auf Fleisch zu verzichten, berichtet Psychologe Guido F. Gebauer, der die Umfrage durchführte.



Der Anklang, den der Beyond Burger bei fleischessenden Konsumenten finde, sei so hoch, dass ein tiefgreifender Wandel des Ernährungsverhaltens der gesamten Gesellschaft hin zu Fleischverzicht und pflanzenbasierter Ernährung bei zunehmender Verfügbarkeit und Vielfalt von modernem Fleischersatz möglich sei.



Die Umfrage wurde durch Gebauer im Auftrag der Gleichklang Ltd. durchgeführt, die das vegane Informations-Portal vegan.eu und die alternative Kennenlern-Plattform www.Gleichklang.de betreibt.



An der Umfrage beteiligten sich 1466 Veganer, 1428 Fleischesser, 830 Vegetarier und 217 Pescetarier (Fisch, kein anderes Fleisch). Die Gruppe der Fleischesser wurde dabei in die Untergruppen geringer Konsum (höchstens einmal in der Woche), mittlerer Konsum (zwei bis dreimal in der Woche), hoher Konsum (vier bis sechsmal in der Woche) und sehr hoher Konsum (täglich) unterteilt.



Ergebnisse der Umfrage im Detail



Bekanntheit des Beyond Burgers



Der Beyond Burger hat direkt nach Markteinführung in Deutschland eine sehr hohe Bekanntheit erreicht, die weit über den veganen oder vegetarischen Kreis hinausgeht:



Bereits vom Beyond Burger gehört hatten 95 % der Veganer, 82 % der Vegetarier, 73 % der Pescetarier, 63 % der Fleischesser mit geringem Konsum, 64 % der Fleischesser mit mittlerem Konsum, 59 % der Fleischesser mit hohem Konsum und 52 % der Fleischesser mit sehr hohem Konsum.



Bewertung des Beyond Burgers



Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass vegan, vegetarisch und pescetarisch lebende Personen in überwältigender Mehrheit den Beyond Burger positiv bewerteten und nur sehr selten negative Bewertungen abgaben. Aber auch bei den Fleischessern mit niedrigem und mittlerem Konsum brachte eine große bis deutliche Mehrheit positive Haltungen zum Beyond Burger zum Ausdruck.



Bei Fleischessern mit hohem Konsum hielten sich Befürwortung und Ablehnung die Waage. Erst bei Fleischessern mit sehr hohem Konsum überwog die Ablehnung, wobei aber auch hier noch je nach Frage jeder vierte bis fünfte Befragte eine positive Haltung zum Beyond Burger einnahm.



Die Bewertungen im Einzelnen:



Tolle Sache: dieser Bewertung stimmten 93 % der Veganer, 90 % der Vegetarier und 89 % der Pescetarier zu. 83 % der Fleischesser mit niedrigem Konsum, 71 % der Fleischesser mit mittlerem Konsum, 42 % der Fleischesser mit hohem Konsum und 27 % der Fleischesser schlossen sich dieser Bewertung ebenfalls an.



Mehr solcher Produkte erwünscht: dieser Meinung waren 93 % der Veganer, 92 % der Vegetarier, 92 % der Pescetarier, 82 % der Fleischesser mit niedrigem Konsum, 72 % der Fleischesser mit mittlerem Konsum, 42 % der Fleischesser mit hohem Konsum und 21 % der Fleischesser mit sehr hohem Konsum.



Alles nur ein Hype: dieser Aussage stimmten zu 4 % der Veganer, 7 % der Vegetarier, 9 % der Pescetarier, 14 % der Fleischesser mit geringem Konsum, 24 % der Fleischesser mit mittlerem Konsum, 55 % der Fleischesser mit hohem Konsum und 72 % der Fleischesser mit sehr hohem Konsum



Ist unnatürlich: diese Auffassung vertraten 5 % der Veganer, 9 % der Vegetarier, 10 % der Pescetarier, 17 % der Fleischesser mit geringem Konsum, 26 % der Fleischesser mit mittlerem Konsum, 52 % der Fleischesser mit hohem Konsum und 69 % der Fleischesser mit sehr hohem Konsum.



Welche Auswirkungen auf Umwelt, Tiere und Gesundheit werden erwartet?



Nahezu alle Veganer, Vegetarier und Pescetarier gaben in der Umfrage positive Auswirkungen des Beyond Burger auf Umwelt und Tiere an. Aber auch eine große Mehrheit der Fleischesser mit niedrigem und mittlerem Konsum sah den Beyond Burger als Instrument zu mehr Umweltschutz und Tierschutz. Selbst ca. ein Drittel der Fleischesser mit hohem Konsum schloss sich dieser Bewertung an. Lediglich bei den Fleischessern mit sehr hohem Konsum sanken diese Werte stark ab.



Kritischer fiel in allen Gruppen die Bewertung der gesundheitlichen Auswirkungen aus. Moderner Fleischersatz, wie der Beyond Burger, wird demnach nicht per se als ein Gesundheitsprodukt gesehen.



Allerdings ist der Beyond Burger nach Ansicht von Gebauer ohnehin gerade auch für Kreise gedacht, die ansonsten Fastfood konsumierten, sodass der Beyond Burger für diese Personen eine vergleichsweise gesündere Alternative darstellen könnte.



Die Bewertungen im Einzelnen:



Schützt die Umwelt: dies meinten 89 % der Veganer, 81 % der Vegetarier, 74 % der Vegetarier, sowie 64 % der Fleischesser mit niedrigem Konsum, 53 % der Fleischesser mit mittlerem Konsum und 31 % der Fleischesser mit hohem Konsum. Bei den Fleischessern mit sehr hohem Konsum bejahten diese Aussage lediglich 19 %.



Rettet Tiere: dies war die Meinung von 97 % der Veganer, 94 % der Vegetarier, 92 % der Pescetarier, 82 % der Fleischesser mit geringem Konsum, 67 % der Fleischesser mit mittlerem Konsum, 46 % der Fleischesser mit hohem Konsum und 25 % der Fleischesser mit hohem Konsum



Gut für die Gesundheit: davon gingen aus 41 % der Veganer, 49 % der Vegetarier, 50 % der Perscetarier, 38 % der Fleischesser mit geringem Konsum, 28 % der Fleischesser mit mittlerem Konsum, 12 % der Fleischesser mit hohem Konsum und 7 % der Fleischesser mit sehr hohem Konsum.



Wird Beyond Burger Ernährungsverhalten verändern?



Eine knappe Mehrheit der Fleischesser mit geringem Konsum, aber auch fast die Hälfte der Fleischesser mit mittlerem Konsum erwarten sich durch den Beyond Burger und vergleichbare Produkte Hilfe für den Verzicht auf Fleisch. Selbst bei den Fleischessern mit hohem Konsum erwartete einer von sechs Befragten durch den Beyond Burger und vergleichbare Produkte Unterstützung beim eigenen Fleischverzicht.



Diese Ergebnisse weisen nach Ansicht von Gebauer auf ein bei Fleischessern weit verbreitetes Bedürfnis zum Fleischverzicht und eine bei vielen Fleischessern bestehende Bereitschaft zum Umstieg auf pflanzliche Alternativen hin.



Die Bewertungen im Einzelnen:



Hilft mir selbst, auf Fleisch zu verzichten: dies gaben an 44 % der Veganer, 54 % der Vegetarier, 63 % der Pescetarier, 53 % der Fleischesser mit geringem Konsum, 45 % der Fleischesser mit mittlerem Konsum, 15 % der Fleischesser mit hohem Konsum und 7 % der Fleischesser mit sehr hohem Konsum.



Verhilft Fleischverzicht in der Gesellschaft zum Durchbruch: diese Ansicht bejahten 93 % der Veganer, 87 % der Vegetarier, 85 % der Pescetarier, 65 % der Fleischesser mit niedrigem Fleischkonsum, 52 % der Fleischesser mit mittlerem Fleischkonsum und immerhin 31 % der Fleischesser mit hohem Konsum. Lediglich bei den Fleischessern mit sehr hohem Fleischkonsum stimmten nur 11 % der Befragten dieser Aussage zu.



Resümee



Die Ergebnisse der Umfrage zeigen nach Ansicht von Gebauer, dass der Beyond Burger als Vorreiter für einen modernen Fleischersatz bei allen Ernährungsgruppen Anklang findet. Während nahezu alle Veganer und Vegetarier vom Beyond Burger angetan seien, finde er auch bei Fleischessern mit geringem und mittlerem Konsum sehr hohe Zustimmung. Diesen sogenannten Flexitariern, die nach Erhebungen ca. 40 % der Bevölkerung ausmachten, böten der Beyond Burger und vergleichbare Produkte einen einfachen Weg, um den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und letztlich gänzlich auf Fleisch zu verzichten.



Bemerkenswert sei aber ebenfalls, dass der Beyond Burger bei jedem dritten Teilnehmer mit hohem Fleischkonsum ebenfalls positiven Anklang finde und immerhin jeder sechste von ihnen mit seiner Hilfe den eigenen Fleischkonsum reduzieren wolle. Erst bei den Teilnehmern mit sehr hohem Konsum (täglich) sinke diese Bereitschaft stark ab.



Die Umfrageergebnisse weisen nach Meinung von Gebauer darauf hin, dass der moderne Fleischersatz - anders als traditionelle vegane Produkte - offenbar auch Fleischesser begeistern könnten.



Dadurch eröffne sich die Möglichkeit eines gesamtgesellschaftlichen Veränderung des Ernährungsverhaltens. Bei sinkendem Absatz könnte die Rentabilität der sehr hohen Ressourcenaufwand erfordernden Fleischproduktion verloren gehen, was einen Umstieg zu pflanzenbasierten Produkten weiter beschleunigen könnte.



Rückenwind erhielten Produkte, wie der Beyond Burger, durch wissenschaftliche Forschungsbefunde, die verheerende Auswirkungen der Fleischerzeugung für Umwelt und Klima belegten. Entsprechend sei selbst eine große Mehrheit der Fleischesser mit niedrigem und mittlerem Fleischkonsum davon überzeugt, dass der Beyond Burger für die Umwelt die bessere Alternative sei. Auch diese Überzeugung erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass Konsumenten zunehmend Produkte, wie den Beyond Burger an Stelle von Fleisch verzehren werden.



Ausführliche Informationen zur Stichprobe und zu vielen weiteren Ergebnissen finden sich in diesem Artikel auf vegan.eu: http://ots.de/qWEhzm



