Mainz (ots) - Woche 27/19



Di., 2.7.



Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:



20.15 ZDF SPORTextra (VPS 20.14/FUB/HD/AD/Dd 5.1/UT) FIFA Frauen WM England - USA Halbfinale Übertragung aus dem Stade de Lyon in Lyon/Frankreich Reporterin: Claudia Neumann Moderation: Sven Voss



In der Halbzeitpause: gegen 21.45 heute journal



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



23.05 Markus Lanz (VPS 22.45)



0.20 heute+ (VPS 0.00)



0.35 Neu im Kino (VPS 0.15)



0.40 Der Adler - Die Spur des Verbrechens (VPS 2.15)



2.15 Masters of Sex (VPS 3.50)



3.10 WISO (HD) (vom Vortag) Moderation: Marcus Niehaves Deutschland 2019



3.55 Die Rosenheim-Cops (HD/AD/UT) Krons letzte Reise (von 16.10 Uhr)



Sven Hansen IgorJeftic Anton Stadler Dieter Fischer Michael Mohr MaxMüller Miriam Stockl Marisa Burger Marie Hofer KarinThaler Polizeidirektor Gert Achtziger Alexander Duda Patrizia Ortmann Diana Staehly und andere



Buch: Martina Maurer, Nikolaus Schmidt Regie: Gunter Krää Deutschland 2011



4.40 Leute heute (VPS 4.45)



4.55- hallo deutschland 5.30



("Das Traumschiff: Cook Islands" wird am Mi., 3.7.2019, 20.15 Uhr ausgestrahlt, "37°: Ich lebe positiv" verschiebt sich auf Di., 9.7.2019, 22.15 Uhr und die Wiederholung "Das letzte Opfer" entfällt.)



Mi., 3.7.



0.45 Die Schnitzel-Industrie Bitte Ergänzung beachten: Untertitel



(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.)



Woche 28/19



Di., 9.7.



Bitte Änderung beachten:



22.15 37° Ich lebe positiv (Text und weitere Angaben s. 2.7.2019)



("37°: Mein dickes Problem" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)



Woche 30/19



Di., 23.7.



Bitte Änderung beachten:



22.15 37° (HD/UT) Wo ist meine Familie? Mit dem Suchdienst auf der Spur Film von Florian Hartung Deutschland 2019



("37°: Zuhause im Chaos" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)



