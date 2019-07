BERLIN (Dow Jones)--Bei der Förderung der Batterieforschung sollen neben Münster auch andere Standorte profitieren. Weitere Kompetenzzentren für den Aufbau einer eigenen Batteriezellherstellung in Deutschland sollten gestärkt werden, teilte ein Sprecher des Bundesforschungsministeriums in Berlin mit. "Entsprechende Gespräche werden in dieser Woche aufgenommen beziehungsweise werden noch aufgenommen", kündigte er an.

Das Bundesforschungsministerium hatte am Freitag entschieden, dass vor allem Münster von der staatlichen Förderung profitieren und Hauptforschungsstandort werden soll. Die Wiederverwertung soll in Ibbenbüren aufgezogen werden. In Ulm, das gegenüber Münster unterlegen war, sei nun etwa die weitere Digitalisierung der Anlagen zur Batterieforschung denkbar, so der Ministeriumssprecher. Auch Salzgitter, Karlsruhe, Itzehoe und Augsburg hatten sich an der Ausschreibung beteiligt. Bei diesen Standorten seien "andere Maßnahmen" vorstellbar. "Es ist ein Dachkonzept. Der gesamte deutsche Standort soll auf eine neue Stufe gestellt werden."

An der Vergabe hatte es auch Kritik gegeben. Es sei "nicht akzeptabel", dass der Osten leer ausgegangen sei, kritisierte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, die aus dem westfälischen Ibbenbüren stammt, müsse sich "um mehr kümmern als nur um ihren Wahlkreis", so Schwesig. Der Sprecher des Ministeriums betonte, dass die Ministerin in die abschließende Entscheidung nicht eingebunden gewesen sei. Diese sei "auf der Fachebene getroffen worden".

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2019 06:54 ET (10:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.