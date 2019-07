Nach dem Aus für die Maut diskutieren Politiker über eine Autobahnabgabe für alle. Wer jetzt in den Urlaub fährt, merkt allerdings, wie sehr Deutschland hinterherhinkt. Ein Überblick - nicht nur für Reisende.

In Deutschland ist eine Pkw-Maut erst einmal gestorben. Die Bundesregierung, allen voran die CSU, ist mit ihrem Plan vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert. Ausländische Urlauber fahren somit weiterhin kostenlos über deutsche Autobahnen. Hunderttausende Deutsche hingegen, die in den kommenden Wochen mit dem Auto in den Sommerurlaub fahren, werden wieder einmal merken, dass in den meisten europäischen Ländern eine Pkw-Maut für alle längst Realität ist.

Man muss dabei zwei unterschiedliche Systeme unterscheiden: Die Vignette einerseits, die für einen bestimmten Zeitraum gilt - quasi eine Straßenbenutzungs-Flatrate. Und die streckenbezogene Maut andererseits, deren klimapolitische Lenkungswirkung auch hierzulande nun in die Diskussion gebracht wird, weil sie Vielfahrer stärker belastet ...

