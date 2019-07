Erste Stufe der europäischen Expansionsstrategie: Bertin IT wird an der Fachmesse Cimi.Con teilnehmen, die sich dem Thema Economic Intelligence widmet und am 1. und 2. Juli in Berlin stattfindet

Bertin IT ist einer der Hauptakteure in den Bereichen Cyber Security und Cyber Intelligence und insbesondere im strategischen Monitoring in Frankreich. Hier ist das Unternehmen mit seinen beiden Flaggschiffprodukten AMI Enterprise Intelligence und MediaSpeech auf dem Markt, die bereits von großen Industrie- und Firmenkunden sowie von öffentlichen Einrichtungen übernommen wurden.

Yves Rochereau, Chief Executive Officer von Bertin IT, erklärt dazu: "Voraussetzung für das weitere Wachstum von Bertin IT ist die Erschließung neuer strategischer europäischer Märkte wie Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Märkte Cyber Security und Cyber Intelligence reifen heran und bieten daher ein starkes wirtschaftliches Potenzial."

Mit einer starken Präsenz bei der Deutschen Telekom strukturiert sich Bertin IT derzeit neu, um diese neuen Märkte zu erschließen, und eröffnet dafür eine lokale Niederlassung mit Sitz in Deutschland. Andreas PASSMANN wird die kommerzielle Entwicklung des Vertriebsgebiets DACH betreuen, unterstützt von Stéphanie PAULUTT als Technical Account Manager. Sie können das Team auf der Cimi.Con treffen. Dies ist eine ideale Gelegenheit, um mit unseren Experten Ihre Anforderungen in den Bereichen des strategischen Monitorings, Media Intelligence und Künstliche Intelligenz zu besprechen.

Die Lösung AMI Enterprise Intelligence kann Millionen von Datenquellen (Websites, Blogs, soziale Netzwerke, Foren, Server, E-Mails, Datenbanken, CRM-Systeme...) in jeder der dort verwendeten Sprachen überwachen. Die Informationen werden automatisch gesammelt und zur weiteren Analyse innerhalb des Unternehmens kategorisiert. Eine effiziente Informationsverarbeitung ermöglicht die Optimierung von strategischen Entscheidungen.

MediaSpeech ist eine multilinguale Sprachverarbeitungslösung, die Audio-Inhalte in Text und anschließend in durchsuchbare Text-Transkripte konvertiert und sowohl Audio- und Videoaufzeichnungen als auch Telekommunikationsquellen indexieren, durchsuchen und analysieren kann. MediaSpeech ist ab sofort in einer Live-Version zum Echtzeit-Audiostreaming erhältlich. Diese Lösung ebnet den Weg für neue interaktive und erweiterte Kommunikationsanwendungen.

Olivier Jolland, Director of Operations, erläutert: "Die Version 8.3 von AMI EI, die jetzt auch das Modul MediaSpeech beinhaltet, kann Sprachsignale, Texte und Videoquellen in Echtzeit verarbeiten und besitzt Analysefunktionen, in denen Künstliche Intelligenz zur Anwendung kommt."

www.bertin-it.com

