Der Zentrale Sanitätsdienst der Bundeswehr stellt im Zuge des erhöhten Personalbedarfs unter anderem für die Landes- und Bündnisverteidigung ein neues Sanitätsregiment auf. Am Standort Rheine, im Norden von Nordrhein-Westfalen, wird der Führungsbereich des Sanitätsregiments mit zwei Einsatzkompanien sowie einer Sanitätsausbildungskompanie zur Durchführung der Allgemeinen Grundausbildung entstehen. Das Sanitätsregiment 4 wird die Unterstützung für zukünftige Übungsvorhaben der Truppe und Verpflichtungen im Rahmen der Bündnisverteidigung gewährleisten. Mit den neuen Kompanien wird der Standort Rheine, einst eine der größten Garnisonsstädte Deutschlands, bis voraussichtlich Mitte 2020 von 120 auf rund 350 Soldaten aufwachsen. Nachdem 2017 die Heeresflieger den Standort verlassen haben, stand das Gelände fast vollständig leer. Mit dem Zentralen Sanitätsdienst der Bundeswehr kommt wieder Leben in die Kaserne.



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst Oberstleutnant Matthias Frank Telefon: 0261 869 13300 pizsanitaetsdienst@bundeswehr.org