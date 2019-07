BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Vertagung des EU-Gipfels zur Nachfolge von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker verteidigt. Es gehe darum, einen möglichst breiten Kompromiss zu erreichen, der nicht die Stimmung unter den EU-Mitgliedstaaten auf Jahre belaste, sagte die CDU-Politikerin am Montagmittag nach einer nächtlichen Marathonsitzung in Brüssel. Eine Einigung sei kompliziert, aber bei gutem Willen machbar.

"Wir wollen natürlich ein möglichst hohes Maß an Konsens erreichen", so Merkel. "Man muss auch überlegen, ob man große Länder, große Mitgliedstaaten einfach überstimmt, auch das ist eine Verantwortung im Rat, denn wir müssen ja und wollen ja weiter fünf Jahre miteinander zusammenarbeiten", mahnte Merkel.

Besonders von Italien und den osteuropäischen Visegrad-Staaten Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn hatte es Vorbehalte gegen den Sozialdemokraten Frans Timmermans als möglichen Juncker-Nachfolger gegeben.

Merkel sagte, sie wisse nicht, ob bei dem nächsten Treffen am Dienstagvormittag eine Einstimmigkeit über die Neubesetzung erreicht werden könne.

Aber man sollte sich schon Mühe geben, bevor man abstimme, damit daraus nicht über Jahre hinaus "unüberbrückbare Spannungen" werden, die sich dann an vielen Stellen zeigen würden, so Merkel. "Ich meine, wir haben den Austritt Großbritanniens vor uns und viele andere wichtige Fragen. Wir müssen da schon miteinander pfleglich umgehen", sagte sie.

Die Staats- und Regierungschefs hatten seit Sonntagabend über ein Personalpaket beraten, in dem Timmermans als möglicher Juncker-Nachfolger vorgesehen war.

Auf die Juncker-Nachfolge hatte ursprünglich der konservative Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) Anspruch erhoben, dessen Europäische Volkspartei (EVP) bei der EU-Wahl im Mai erneut stärkste Kraft geworden war. Er wurde nach letzten Angaben für den Posten des Parlamentspräsidenten gehandelt.

Merkel betonte, dass die Spitzenkandidaten in "dieser oder jener Form" auch in Zukunft Verantwortung tragen sollten. "Ich glaube auch nach wie vor, dass das die Voraussetzung ist, um im Parlament eine Mehrheit zu finden", so Merkel.

Während des Gipfels hätten die Staats- und Regierungschefs keine der Möglichkeiten abgestimmt, weil erkennbar gewesen sei, dass keine der Möglichkeiten eine Mehrheit gefunden hätte.

Das Europäische Parlament wird voraussichtlich am Mittwoch über seinen neuen Präsidenten abstimmen.

