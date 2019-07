Der 38-jährige Anders folgt auf Mathias Miedreich, der seit April Deputy Executive Vice President von Faurecia Clean Mobility weltweit ist. Yves Andres ist seit 2007 in verschiedenen Geschäftsbereichen bei des Unternehmens tätig. 2016 wechselte er in die Clean-Mobility-Division. Zuletzt steuerte er in Augsburg als Senior CBU Director German OEMs die Vertriebs- und Projektaktivitäten für deutsche Kunden. "Ich freue mich sehr, in meiner neuen Position den Wandel unseres Geschäftsbereichs in Richtung einer emissionsfreien und nachhaltigen Mobilität weiter voranzutreiben", erklärt Andres. Vor seiner Zeit bei dem Automobilzulierer arbeitete der studierte Maschinenbauer und Wirtschaftsingenieur bei ZF Friedrichshafen im Finanzwesen. (sf)

