Dow Jones - Nimmt nach Osaka Jahreshoch ins Visier

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average präsentierte sich zum Wochenausklang unentschlossen und bewegte sich kaum von der Stelle. Im Vorfeld des Xi/Trump-Treffens in Osaka am vergangenen Samstag wollte sich erwartungsgemäß weder das Bullen-, noch das Bärenlager entscheidend aus dem Fenster lehnen.



Nach den positiven Signalen aus Osaka und der Hoffnung, dass sich nun die USA und China schlussendlich doch noch auf einen "Trade Deal" einigen könnten, starten die US-Indizes allesamt mit größeren Aufwärtskurslücken in die neue Handelswoche. Der Dow Jones dürfte somit nur circa 100 Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 26.907 Punkten in den Handel starten. Hier ist somit für den heutigen Handelstag ein neues Jahreshoch denkbar. Ja sogar die 27.000 Punkte-Marke ist heute in Reichweite.

Ob diese Levels bis zum Handelsschluss gehalten werden können, bleibt aber abzuwarten. Hier müssen durchaus Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden nach der sich abzeichnenden euphorischen Eröffnung.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.06.2019 - 28.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 01.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

