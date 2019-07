Seit dem Einstieg des Hedgefonds "Elliot" des Milliardärs Paul Singer entwickelt sich auf einmal die Bayer-Aktie wieder positiv. (Ich habe an dieser Stelle am vergangenen Donnerstag darüber berichtet.) Charttechnisch weiterhin alles bullish Die Aktie befindet sich seit dem vergangenen Donnerstag in einem weiterhin intakten Point&Figure Kaufsignal. Das erste rechnerische Kursziel stellt sich auf 71 Euro. Hier liegt auch die aktuell gültige Bearish-Resistance-Line des letzten Verkaufssignals. Sie ... (Jörg Mahnert)

