Lieber Leser, zuletzt ging es an den Börsen prächtig aufwärts. Die Missstimmung hat sich durch die angekündigten oder zumindest vermuteten Zinssenkungen deutlich verbessert. Dies zeigt sich in den Zahlen bei den Indizes, die in den vergangenen 14 Tagen einen neuen starken Trend andeuten. Sie dürfen sich auf starke Wochen freuen. Indizes im Aufgalopp So hat der TecDax in den vergangenen 14 Tagen satte 5 % gewonnen und ist damit unter den großen Barometern die Nummer eins gewesen. Tatsächlich ist ... (Robert Sasse)

