Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Evonik vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Grundsätzlich dürften die Geschäfte des Spezialchemiekonzerns gut gelaufen sein, doch dürfe der operative Gewinn im Vergleich zum hohen Vorjahreswert etwas gefallen sein, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch einmalige Kosten etwa für Produktionsanläufe dürften belastet haben. Da diese Sonderbelastungen nachließen und zudem Preiserhöhungen greifen dürften, sollte es im dritten Quartal besser laufen als im zweiten./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-07-01/14:55

ISIN: DE000EVNK013