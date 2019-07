Essen/ Mülheim an der Ruhr (ots) -



Gute Nachrichten für Kreuzfahrt-Fans: ALDI Kunden können ab sofort bei ALDI Reisen auch AIDA Kreuzfahrt-Angebote buchen. Angebote gibt es bereits ab 599 Euro für eine 8-tägige Reise im westlichen Mittelmeer.



Kreuzfahrten sind schon lange ein fester Bestandteil von ALDI Reisen und werden bei den Kunden immer beliebter. Mit AIDA haben ALDI SÜD und ALDI Nord ab sofort auch Angebote des größten deutschen Anbieters für Kreuzfahrtreisen im Repertoire.



"Wir freuen uns, dass unsere Kunden nun auch Kreuzfahrten der AIDA Flotte über uns buchen können. AIDA hat viele Gemeinsamkeiten mit ALDI. Kunden bekommen bei beiden Vielfalt und Qualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis geboten", sagt Vittorio Rotondo, bei ALDI SÜD verantwortlich für die ALDI Services.



Anela Huseinbasic von ALDI Nord ergänzt: "Wir haben gemeinsam mit AIDA für unsere Kunden attraktive Pakete geschnürt, die unsere bestehenden Reise-Angebote perfekt ergänzen."



ALDI Reisen bietet Ende 2019 sowie in 2020 insgesamt sechs Kreuzfahrten zu sechs verschiedenen Destinationen mit den AIDA Schiffen an. Dazu gehören unter anderem die Kanaren und Madeira (acht bzw. 15-tägig) und eine Kreuzfahrt rund um Westeuropa (14-tägig). Alle Reisen beinhalten Flüge, Übernachtung und Vollpension, Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten in den Buffetrestaurants, Kinderbetreuung im Kids Club, sowie Nutzung der Saunalandschaft, Besuche der Shows und Veranstaltungen.



Die ersten Kreuzfahrten können bereits ab heute gebucht werden. Weitere Informationen gibt es unter www.aldi-reisen.de. Die Abwicklung der Reisen erfolgt über den ALDI Reisen Partner Berge & Meer.



