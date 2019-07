ROUNDUP 2/Kreise: Deutsche Bank auf Schrumpfkurs: Massiver Stellenabbau?

FRANKFURT - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat "harte Einschnitte" angekündigt - und könnte bald liefern. Bis zu 20 000 Jobs stehen Kreisen zufolge bei Deutschlands größtem Geldhaus auf der Kippe. Es wäre ein historischer Schnitt: Mehr als jede fünfte der zuletzt knapp 91 500 Vollzeitstellen würde gestrichen. Treffen dürfte es vor allem das seit zwei Quartalen verlustreiche Investmentbanking. Schon in dieser Woche könnte es zu einer entsprechenden Ankündigung kommen, hieß es in Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg und des "Wall Street Journal". Sprecher der Deutschen Bank wollten sich zu den von Insidern gestreuten Informationen nicht äußern.

ROUNDUP/Maue Autokonjunktur: Schaeffler bleibt fürs restliche Jahr vorsichtig

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler stellt sich in Anbetracht der schwachen Autokonjunktur in China und Europa auf weiterhin schwierige Marktbedingungen ein. "Das zweite Halbjahr wird voraussichtlich schwächer als bislang erwartet. Darauf müssen wir uns proaktiv einstellen", sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Montag im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Umso wichtiger sei es, dass die nun vom Konzern angestoßenen Maßnahmen funktionierten. "Für Markteinbrüche können wir nichts. Aber das, was wir in der Hand haben, können und müssen wir vorantreiben", verdeutlichte Rosenfeld.

Kreise: LafargeHolcim im Bieterrennen für BASF-Bauchemiesparte

FRANKFURT - Der Schweizer Baustoffhersteller LafargeHolcim bietet Kreisen zufolge für das Bauchemiegeschäft von BASF mit. Die jüngste Bieterrunde könnte die Sparte der Ludwigshafener mit rund 3 Milliarden Euro bewerten, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. LafargeHolcim-Chef Jan Jenisch hatte erst im Mai erklärt, den Konzern durch ergänzende Übernahmen breiter aufstellen zu wollen.

Uniper-Betriebsrat schlägt Alarm: Zerschlagung befürchtet

DÜSSELDORF - Im Ringen um die Zukunft des Stromkonzerns Uniper wenden sich die Arbeitnehmervertreter jetzt indirekt an die Politik. Ein Brief des Uniper-Konzernbetriebsratsvorsitzenden Harald Seegatz an den Chef des finnischen Großaktionärs Fortum ging in Kopie auch an die Bundesregierung und die finnische Regierung. Fortum, dessen Hauptaktionär der finnische Staat ist, hält knapp 50 Prozent der Uniper-Aktien. Der Uniper-Betriebsrat befürchtet eine Zerschlagung des aus dem Eon -Konzern hervorgegangen Kraftwerksbetreibers durch die Finnen.

IPO: Global Fashion Group rettet Börsengang mit weiteren Abstrichen

LUXEMBURG - Der defizitäre Online-Modehändler Global Fashion Group (GFG) hat seinen Börsengang nur mit viel Mühe über die Bühne gebracht. So musste das Unternehmen weitere Abstriche beim Volumen machen und die Großaktionäre noch stärker zur Kasse bitten als zuletzt gedacht. Die Platzierung von bis zu 44 Millionen Aktien für je 4,50 Euro gelang nur mit kräftiger Unterstützung der beiden Großaktionäre, dem schwedischen Investor Kinnevik und dem deutschen Start-up-Brutkasten Rocket Internet, wie das Unternehmen am Samstag in Luxemburg mitteilte.

