AUDITcapital GmbH: Neue Crowdinvesting-Plattform ecozins setzt auf Projekt-Vielfalt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien DGAP-News: AUDITcapital GmbH / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges AUDITcapital GmbH: Neue Crowdinvesting-Plattform ecozins setzt auf Projekt-Vielfalt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien 01.07.2019 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neue Crowdinvesting-Plattform ecozins setzt auf Projekt-Vielfalt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien Pressemitteilung vom 01.07.2019 Mit ecozins ist seit dem 1. Juli eine neue Crowdinvesting-Plattform für erneuerbare Energien am Markt. Privatinvestoren können direkt in verschiedene Energieprojekte investieren und dabei von der Entwicklung einer attraktiven Wachstumsbranche profitieren. Marburg, 1. Juli 2019: Mit Investitionen in erneuerbare Energien können Anleger nicht nur attraktive Zinsen erwirtschaften, sondern auch das Klima schützen und die Energiewende aktiv voranbringen. Kleinanleger sind hier allerdings oft außen vor, weil sie entweder nicht die Möglichkeit haben, in eine eigene Anlage zu investieren, oder ihnen nicht genug Investitionskapital für eine Beteiligung an größeren Projekten zur Verfügung steht. Die neue Crowdinvesting-Plattform ecozins macht erfolgreiche Energiewende-Projekte nun schon ab Beteiligungen von 250 Euro für Privatinvestoren zugänglich. So können auch Kleinanleger direkt in konkrete Projekte investieren und von der Entwicklung der erneuerbaren Energien profitieren. Vermögen aufbauen und dabei Verantwortung übernehmen - auf www.ecozins.de ist das nun ganz einfach und transparent mit wenigen Klicks online möglich. Vielfältige Projekte zur Auswahl Mit dem Start von ecozins können Anleger bereits aus drei unterschiedlichen Projekten wählen. Das Projekt "Windkraft Schloßvippach" integriert eine Windenergieanlage des Herstellers Enercon in einen bestehenden Windpark in Thüringen. Beim Projekt "Bürgerwind Dörentrup" lässt eine Bürgerenergiegenossenschaft ein Windrad des Herstellers Vestas in Nordrhein-Westfalen errichten. Im Projekt "Solarkraft Tangerland II" wird ein Solaranlagen-Portfolio in Sachsen-Anhalt erweitert, das bereits in der ersten Ausbaustufe erfolgreich durch ein Crowdinvestment der ecozins-Betreiber teilfinanziert wurde. Weitere Projekte mit anderen Energieformen sind bereits in Planung. Hinter der neuen Crowdinvesting-Plattform steht die AUDITcapital GmbH als ganzheitlicher Dienstleister für nachhaltige Investments. Für die Geschäftsführerin Isatu Hirche ist ein vielfältiges Projekt-Angebot auf ecozins besonders wichtig. "Investoren sollen sich ihr Portfolio auf einer Plattform individuell zusammenstellen können", sagt Hirche. So könnten sich Anleger nach Belieben auf bestimmte Energieformen oder Projekte in ihrer Region konzentrieren. Und auch ein breit gestreutes Portfolio über mehrere Energieformen und Regionen hinweg könne interessant sein, um beispielsweise Investitionsrisiken zu minimieren. Online investieren und Finanzwende einleiten Nach einer individuellen Auswahl aus den vorhandenen Projekten können Anleger auf ecozins in wenigen Minuten einfach online in ihre Wunschprojekte investieren. Dafür reicht eine kurze Registrierung und das Ausfüllen des Online-Formulars für den Zeichnungsprozess. "Wir bieten unseren Anlegern nicht nur Zugang zu exklusiven Geldanlagen, sondern auch zu nachhaltigen Projekten, die mit den persönlichen Wertvorstellungen der Anleger im Einklang stehen", sagt Isatu Hirche. "So wollen wir gemeinsam mit den Investoren nicht nur der Energiewende, sondern auch der Finanzwende Schritt für Schritt zum Erfolg verhelfen." Weitere Informationen zu ecozins und passendes Bildmaterial finden Sie unter: www.ecozins.de/presse Über AUDITcapital: Die AUDITcapital GmbH agiert als ganzheitlicher Dienstleister für nachhaltige Investments mit dem Branchenfokus Erneuerbare Energien und betreibt die Crowdinvesting-Plattform ecozins. Als Schnittstelle zwischen Investoren und Projekten der nachhaltigen Energieversorgung setzt AUDITcapital auf der einen Seite gemeinsam mit Projektentwicklern und Initiatoren Bürgerbeteiligungen um. Auf der anderen Seite berät sie Privatinvestoren und institutionelle Anleger bei ihrer Investition in die Energiewende. Kunden profitieren von mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb Erneuerbarer Energieanlagen innerhalb der Unternehmensgruppe. Ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist es, neben institutionellen Investoren auch Bürger und Privatanleger am finanziellen Erfolg eines Projektes teilhaben zu lassen. Wenn Sie Rückfragen haben, melden Sie sich jederzeit gerne. Kontakt ecozins Jasmin Kappler ecozins c/o AUDITcapital GmbH Pilgrimstein 35a 35037 Marburg Tel.: +49 6421 80 41 910 Mail: kappler@ecozins.de Web: www.ecozins.de Kontakt für Presseanliegen Mirco Sieg Combinado Consult Grünberger Straße 48b 10245 Berlin Tel.: +49 152 0572 8306 Mail: presse@combinado-consult.de Web: http://combinado-consult.de