Spekulationen über mildere oder sogar ausfallende US-Sanktionen treiben die Kurse an der Börse Istanbul. Auch Lira und Anleihemarkt reagieren.

Die türkische Lira und der türkische Aktienmarkt sind am Montag im Aufwind. Auslöser sind Andeutungen von US-Präsiden Donald Trump, dass er Sanktionen gegen die Türkei wegen des Kaufs eines russischen Raketenabwehrsystems noch einmal überprüfen könnte. Das heizte Spekulationen an, dass die US-Strafen weniger heftig ausfallen könnten.

An den türkischen Märkten sorgte das für steigende Kurse auf breiter Front: Der Istanbuler Aktienindex ISE stieg am Montag um mehr als drei Prozent, die türkische Lira legte gegenüber dem US-Dollar um mehr als zwei Prozent zu. Der Euro gab gegenüber der türkischen Währung deutlich nach. Ein Euro war zuletzt 6,3875 Lira wert - 3,01 Prozent weniger als am vergangenen Freitag.

Auf dem Anleihemarkt drückte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...