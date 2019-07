Die Bullen der Bayer Aktie konnten den Kurs über die letzten Handelswochen stabilisieren und in Richtung des Hochs bei 62,50 Euro hieven. Das war eine größere Anstrengung! Bedarf es jetzt möglicherweise eine Erholungspause? Schaut man sich die Trendindikatoren an, so beginnen diese jetzt so langsam ins Positive zu drehen. Auch der Macd notiert über der Triggerlinie und jüngst auch über null. Einzig die Oszillatoren wie Rsi und Stochastik nähern sich jetzt, bzw. befinden sich im überkauften Bereich. ... (Andreas Opitz)

