FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Entwicklung einer möglichen neuen stammzellbasierten Krebstherapie macht der Bayer-Konzern 215 Millionen US-Dollar locker. Mit dem Geld wird die Grundlagenforschung des US-Unternehmens Century Therapeutics für die nächsten vier Jahren abgesichert, wie eine Bayer-Sprecherin sagte. Bayer hält den Forschungsansatz für sehr erfolgversprechend, da er auf sogenannte allogene Immunzellen aus dem Regal setzt.

Bislang sind Immuntherapien gegen Krebs wie das Novartis-Leukämiemittel Kymrah mit fast einer halben Million Dollar pro Spritze sehr teuer. Mit Hilfe des Ansatzes von Century, so die Hoffnung, könnten die Kosten deutlich sinken und für das Gesundheitswesen tragbar bleiben. Bayer verspricht sich viel von dieser Forschung, die bislang noch ziemlich am Anfang steht.

Der Konzern aus Leverkusen stellt das Geld über seine Einheit Leaps bereit, die in Forschung an Therapien investiert, die das Potenzial zu einem Paradimenwechsel in der Behandlung von Krankheiten haben. Ziel des Programms von Century ist es, mehrere Krebstherapien bis in die klinische Erprobung zu bringen. Bei Erfolg bekäme Bayer die Rechte an vier Untergruppen der Immunzellen, so die Sprecherin. Nach ihren Angaben handelt es sich um eines der großen Forschungsinvestments von Leaps.

Während die am Markt verfügbaren Immuntherapien gegen Krebs auf gentechnisch angereicherten Immunzellen des jeweiligen Patienten basieren, beruht die Technologie von Century auf induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC), die sich unbegrenzt selbst erneuern.

Mit an Bord bei Century ist deren Gründer Versant Ventures, mit dessen anderer Firma Bluerock Therapeutics Bayer in einem weiteren Bereich der Stammzell-Therapie-Forschung schon seit zweieinhalb Jahren zusammenarbeitet. Dritter im Bunde ist Fujifilm Cellular Dynamics als Lieferant der Zellen. Insgesamt stehen Century Therapeutics 250 Millionen Dollar zur Verfügung - den Löwenanteil stellt also Bayer.

July 01, 2019 09:12 ET (13:12 GMT)

