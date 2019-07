TUI-Chef Fritz Joussen über überlastete Reiseziele, klimaschädliche Flüge und die Folgen der "Fridays for Future"-Bewegung für den Tourismus.

WirtschaftsWoche: Herr Joussen, wann waren Sie zuletzt in Venedig?Fritz Joussen: Vor fünf Jahren.

Da haben Sie Glück gehabt. Inzwischen gilt Venedig als Paradebeispiel für die Überlastung populärer Reiseziele, den sogenannten Overtourism. Und seit jüngst ein Kreuzfahrtschiff in die Kaimauer krachte, fordern Kritiker verstärkt, dass die Politik gegensteuert. Fürchten Sie Eingriffe in Ihr Geschäft?Das passiert doch längst über höhere Preise. Venedig lässt sich Anlandungen von Kreuzfahrtschiffen deutlich höher bezahlen. Dadurch steigen die Preise, die Kunden zahlen mehr oder suchen nach Alternativen.

Dass Reisen deutlich teurer wird, kann Ihnen aber auch nicht recht sein.Es ist eine Errungenschaft der modernen Gesellschaft, dass viele Menschen reisen und andere Kulturen kennenlernen können. Reisen sollte nicht wieder zum Luxusgut werden. Das würde auch den Ländern schaden, deren wichtigste Einnahmequelle Urlauber sind. Dass der Tourismus gesellschaftlich viel Positives bewirkt, zeigt sich zum Beispiel in der Dominikanischen Republik. Die ist ein beliebtes Reiseziel und steht deshalb bei Kindersterblichkeit, Ausbildung und anderen Messgrößen für Lebensqualität viel besser da als das benachbarte Haiti. Der Tourismus hat auch maßgeblich zur Stabilisierung von Griechenland während der Krisenjahre beigetragen.

Sie sind also ein Weltverbesserer.Darum geht es nicht. Wir sollten Entscheidungen aber auf sachlicher Grundlage treffen. Wer Tourismus generell für ein Übel hält, übersieht, dass die Probleme in Ländern und Regionen ohne ihn meist deutlich größer sind.Das sehen die Verantwortlichen in überlaufenen Reisezielen anders. Bürgermeister wollen die Zahl der Besucher reduzieren, Einwohner protestieren.Das erlebe ich anders. Regierungen und Bürgermeister wollen nicht, dass weniger Urlauber kommen. Sie reden darüber, wie sich die Reisezeit verlängern lässt und was wir als TUI für eine bessere Ausbildung und Infrastruktur vor Ort tun.Amsterdam hat das Stadtmarketing beendet, Mallorca hält sich selbst für übervoll. Da müssen Sie doch irgendwie reagieren.Nein, nicht wir. Wo die Zahl der Touristen dauerhaft zu groß ist, regeln das die Menschen vor Ort, indem sie etwa Abgaben erhöhen. Die griechischen Inseln haben sie immer mal wieder erhöht und gesenkt, die Zahl der Übernachtungen hat sich parallel entwickelt. Da muss in Deutschland niemand eingreifen.

Das Thema ist längst hier angekommen. Große Städte wie Berlin machen unter anderem Touristen für den Anstieg der Mieten verantwortlich, weil sie vermehrt Privatwohnungen buchen. Ich bin kein Immobilienexperte, aber ich glaube nicht, dass Einschränkungen für Touristen das Problem lösen. Ähnlich wie die Mitpreisbremse begrenzen sie in erster Linie die Rendite und verhindern, dass mehr investiert wird und das Angebot steigt. Gute Regulierung stimuliert Investitionen, schlechte verschreckt sie.

Der Tourismus steht auch in der Kritik, weil er viel Kohlendioxid produziert, es kursiert das Wort "Flugscham". Wird die Zahl der Flüge sinken? Das kann eine Folge sein, etwa wenn die Steuern steigen. Wegen des harten Wettbewerbs können Fluglinien höhere Abgaben meist nicht als höhere Preise weitergeben, sondern machen Verluste und verschwinden teilweise vom Markt. Weniger Wettbewerb führt dann zu den gewünschten höheren Preisen und damit zu niedrigerer Nachfrage......und beendet die Demokratisierung des Reisens.Natürlich würde dann weniger gereist. Jede strategische Entscheidung hat Vor- und Nachteile. Die Menschen sollten verstehen, dass weniger CO2 in diesem Fall einen Verzicht auf Flugreisen bedeutet. Zuletzt wurden bei großen politischen Themen zu oft nur Vorteile verkauft. Das mag taktisch kurzfristig helfen, langfristig holt es einen ein.

Die Fridays-for-Future-Bewegung um die schwedische Schülerin ...

