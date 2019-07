Der Sanierungsprozess des insolventen Osnabrücker Pralinen- und Schokoladenherstellers Leysieffer erreicht die nächste Stufe: Am Montag eröffnete das Amtsgericht Osnabrück das Verfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen des Unternehmens, wie die Firma mitteilte. Zum Sachwalter wurde Rechtsanwalt Stefan Meyer von der Pluta Rechtsanwalts GmbH bestellt. Als Berater von Geschäftsführer Jan Leysieffer fungiere Rechtsanwalt Joachim Walterscheid aus Bad Oeynhausen. Anfang April hatte das Traditionsunternehmen einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenregie gestellt.

Als erste Restrukturierungsmaßnahmen seien bereits zwei Filialen in Hamburg und eine in Aachen geschlossen worden. 20 Mitarbeitern sei dabei gekündigt worden. Derzeit beschäftigt Leysieffer etwa 290 Mitarbeiter.

Am Sanierungskonzept werde weiter gearbeitet. So sollten der Vertrieb im Fach- und Einzelhandel deutlich ausgebaut und das Produktprogramm stärker an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Außerdem arbeiteten Experten am Kosten- und Umsatzmanagement. In den nächsten Wochen sollten interne Prozesse effizienter gemacht werden. Auch die Digitalisierung solle vorangetrieben werden./eks/DP/fba

