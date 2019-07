In Labortests hatte der Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern Abweichungen von einer Norm festgestellt, die in 28 US-Bundestaaten gilt.Wegen Problemen mit dem Sunspec-Schnellabschaltgerät TS4-R-F 42 von Tigo Energy hat sich SMA an eine Reihe von Kunden im US-amerikanischen Gewerbe- und Industriesektor gewandt. Hintergrund sind die neuen Abschaltanforderungen auf Modulebene, NEC2017 690.12, die in den USA bereits 28 Bundestaaten eingeführt haben. Dabei müssen alle Leiter in Anlagennähe innerhalb von 30 Sekunden nach der schnellen Abschaltung Spannung verlieren und 80 Volt oder weniger erreichen. ...

