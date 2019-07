München (ots) - Für das deutsche Frauen-Nationalteam ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich seit dem Wochenende vorbei: Am Samstag, 29. Juni, hat die Mannschaft um Trainerin Martina Voss-Tecklenburg ihr Viertelfinale gegen die Auswahl aus Schweden mit 1:2 verloren. 7,90 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel, das live im Ersten übertragen wurde. Der Marktanteil lag bei 43,2 Prozent. Damit war die Übertragung die erfolgreichste des laufenden Turniers. Auch die Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen war hervorragend: Knapp zwei Millionen Zuschauer (1,91 Mio.) sorgten für einen Marktanteil von 38,5 Prozent.



Im Halbfinale der Frauen-WM darf die schwedische Nationalelf vom ersten Titel seit 1984 träumen, wenn sie am kommenden Mittwoch, 3. Juli 2019, in Lyon gegen das Team aus den Niederlanden antreten wird. Das Erste berichtet live ab 20:15 Uhr, Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Reporter der Partie ist Bernd Schmelzer. ARD-Fußball-Expertin Nia Künzer und Moderator Claus Lufen analysieren und begleiten das Spiel. Das Erste überträgt außerdem das Finale der FIFA Frauen-WM am Sonntag, 7. Juli, um 17:00 Uhr.



Am Sonntag ist die U21-Europameisterschaft in Italien zu Ende gegangen: 9,2 Millionen Zuschauer verfolgten im Ersten das Finale Deutschland - Spanien, in dem es der deutschen Auswahl nicht gelang, den Europameistertitel von 2015 zu verteidigen. In der Spitze waren sogar 10,53 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Der Marktanteil der Live-Übertragung lag im Durchschnitt bei 32,2 Prozent. Für die Spiele der U21-EM im Ersten interessierten sich vor allem auch junge Zuschauer: 2,76 Millionen der 14- bis 49-Jährigen (Marktanteil 30,1 Prozent) sahen das Finale. Das entsprach einem Marktanteil in dieser Zielgruppe von 43,8 Prozent.



Das WM-Halbfinale im Ersten:



Mittwoch, 3. Juli 2019 20:15-23:00 Uhr FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 Sportschau Niederlande - Schweden Halbfinale Reporter: Bernd Schmelzer Moderation: Claus Lufen Expertin: Nia Künzer Übertragung aus Lyon



