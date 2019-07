Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In ihrer Einschätzung der Schwellenländer halten zahlreiche Anleger immer noch viel zu stark an veralteten Vorstellungen fest, so die Experten von Franklin Templeton. Das gelte insbesondere für den Bereich der Technologie. Die Zeiten, in denen Unternehmen aus Schwellenländern lediglich die Fortschritte ihrer Pendants in den Industrieländern kopiert hätten, seien längst vergangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...