Wem es bis dahin immer noch nicht aufgefallen sein sollte - nun kommt auch er an der Erkenntnis nicht mehr vorbei: Die EU-Parlamentswahl war eine Witznummer. Was wurden wir von den Parteien und ihren medialen Supportern in den Monaten vor der Wahl drangsaliert! Der wichtigste Urnengang des Jahres - nein, wenn nicht des Jahrzehnts!

Der Beitrag Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...