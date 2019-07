Finkenberg (ots) - Stockanotti legt weiteren Ohrwurm-Hit nach



Jetzt ist es an der Zeit für alle harten Jungs, Gefühle zu zeigen: Love & Respect für die Mama!



Perfekt zum Sommerstart gibt's den nächsten Knaller Song "I Love Mama" von Stockanotti. Und dieser hat (wieder) absolutes Sommerhit-Potenzial - und zwar auf Deutsch! Ein Mix aus Pop & Reggae-Dance mit besinnlichen Vocals.



Keiner feiert, lebt und liebt wie er: 5-Sterne-Hotellier Daniel Stock alias Stockanotti ist Power pur - und bricht aus allen Regeln und Rollen aus, um die Tanzflächen des Sommers glühen zu lassen!



"I Love Mama" steuert dem Lifechange von Daniel Stock entgegen. Neben der Liebe zur Musik, bleibt aber immer noch die Familie stets im Fokus. Trotz des stressigen Arbeitslebens im Hotel, kam die Familie nie zu kurz und das waren auch immer die wichtigsten Augenblicke für Stockanotti.



Im Song geht es um Liebe, Respekt und Freude am Leben mit der Familie und ganz besonders mit der Mama - eine Liebeserklärung an die Mama einfach!



...und auch vom Brand "I Love Mama" wird man sicherlich noch lange hören & sehen!!



