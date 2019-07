FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp verstärkt sein vor der Eigenständigkeit stehendes Aufzugsgeschäft erneut in den USA und kauft dort O'Keefe Elevator, seinen langjährigen Vertriebspartner in den Bundesstaaten Nebraska and Iowa. O'Keefe besteht seit 100 Jahren und beschäftigt 120 Mitarbeiter, wie aus einer Mitteilung von Thyssenkrupp Elevator hervorgeht. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Erst Ende Mai hatte Thyssenkrupp Elevator den Vertriebspartner Nashville Machine Elevator in Tenessee erworben. Der Essener Industriekonzern bereitet im Zuge der strategischen Neuausrichtung derzeit die Abspaltung seines lukrativen Aufzugs- und Rolltreppengeschäfts vor. Anschließend soll es an die Börse gebracht werden.

Konkurrenten wie Kone aus Finnland haben bereits Interesse an einer Übernahme signalisiert. Thyssenkrupp Elevator ist auf dem US-Markt besonders stark.

