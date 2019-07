USA: Industrie-Stimmung verschlechtert sich drittes Mal in Folge

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juni zum dritten Mal in Folge eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM sank um 0,4 Punkte auf 51,7 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Washington mitteilte. Wie bereits im Vormonat wurde der tiefste Stand seit Oktober 2016 verzeichnet. Volkswirte hatten im Mittel mit einer stärkeren Eintrübung auf 51,0 Punkte gerechnet.

ROUNDUP: Opec wird Erdöl-Förderlimit höchstwahrscheinlich beibehalten

WIEN - Das Ölkartell Opec und die mit ihm kooperierenden Staaten wie Russland werden aller Voraussicht nach auch weiterhin ihre Produktion beschränken. Mehrere Vertreter von Opec-Mitgliedern sprachen sich am Montag in Wien dafür aus, die bereits bestehenden Produktionslimits auch in den kommenden Monaten anzuwenden. Wahrscheinlich ist eine Verlängerung um neun Monate. Weil Saudi-Arabien und Russland laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Wochenende schon eine entsprechende Übereinkunft beim G20-Gipfel im japanischen Osaka erreicht hatten, dürften auch die kooperierenden Staaten mitziehen. Die sogenannte "Opec+"-Runde trifft sich am Dienstag in Wien.

USA: Bauausgaben überraschend gefallen

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben überraschend gefallen. Im Mai fielen sie um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Analysten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Im April waren die Bauinvestitionen noch um revidierte 0,4 Prozent gestiegen. In einer ersten Schätzung war noch ein unverändertes Niveau ermittelt worden.

ROUNDUP/Bericht: Iran soll Obergrenze seiner Uranvorräte überschritten haben

TEHERAN - Der Iran soll einem Medienbericht zufolge erstmals die Obergrenze seiner niedrigangereicherten Uranvorräte überschritten haben. Das berichtete die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Fars am Montag. Nach dem Wiener Atomabkommen liegt die vorgeschriebene Obergrenze bei 300 Kilogramm. Die Überschreitung wurde laut Fars auch von den Inspekteuren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) bestätigt. Die IAEA hielt sich am Montag aber noch bedeckt. "Unsere Inspekteure sind vor Ort und werden der Zentrale berichten, sobald die Höhe der Bestände verifiziert ist", teilte ein IAEA-Sprecher in Wien mit.

ROUNDUP: Proteste in Hongkong eskalieren - Demonstranten stürmen Parlament

HONGKONG - Am Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China sind die seit Wochen andauernden Proteste in der Finanzmetropole eskaliert. Hunderte Protestler besetzten am Montagabend das Parlament der Stadt, den Legislativrat. Zuvor hatten sie eine Glasfront und Teile eines Zauns an dem Regierungsgebäude zerstört. Einige Demonstranten besprühten Wände im Gebäude mit Protestparolen und zerstörten Teile der Einrichtung.

ROUNDUP/Merkel: Kompromiss bei EU-Spitzenpersonal möglich

BRÜSSEL - Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet weiter damit, dass sich die Europäische Union auf das künftige Spitzenpersonal der EU verständigen kann. Nach der Vertagung der Beratungen der Staats- und Regierungschefs sagte Merkel am Montag in Brüssel, es sei kompliziert, aber hoffentlich doch machbar. Die Beratungen sollen am Dienstag (11.00 Uhr) fortgesetzt werden.

ROUNDUP 2: Arbeitslosenzahl leicht gesunken - Aber Abkühlung spürbar

NÜRNBERG - Ein Dämpfer, aber keine Krise: So wertet die Bundesagentur für Arbeit (BA) die neuen Arbeitslosenzahlen. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist trotz leicht gesunkener Arbeitslosenzahlen die konjunkturelle Abkühlung spürbar. Im Juni ist die Zahl der Erwerbslosen nur noch wenig zurückgegangen, wie BA-Chef Detlef Scheele am Montag in Nürnberg berichtete. Die Bundesagentur für Arbeit zählte 20 000 Arbeitslose weniger als im Mai und 60 000 weniger als ein Jahr zuvor. Die Gesamtzahl sank damit auf 2,216 Millionen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 4,9 Prozent.

ROUNDUP: Keine Lösung im EU-Postenschacher - Gipfel auf Dienstag vertagt

BRÜSSEL - Der EU-Sondergipfel hat bis Montagmittag keine Lösung bei der Suche nach dem neuen Spitzenpersonal für die Europäische Union gebracht und ist vertagt worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen wollen am Dienstag von 11.00 Uhr an erneut tagen, wie ein Sprecher von Ratspräsident Donald Tusk mitteilte. Damit geht der Postenschacher nach mehr als 20-stündigen Verhandlungen abermals in die Verlängerung.

ROUNDUP: Industriestimmung in der Eurozone verschlechtert sich

LONDON - In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im Juni überraschend eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei um 0,1 Punkte auf 47,6 Punkte gefallen, teilte das britische Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag in einer zweiten Schätzung in London mit. Damit wurde eine erste Schätzung nach unten korrigiert, die noch von einem leichten Anstieg auf 47,8 Punkte ausgegangen war. Volkswirte hatten mit einem unveränderten Wert im Vergleich zur ersten Schätzung gerechnet.

Großbritannien: Industriestimmung auf tiefstem Stand seit mehr als sechs Jahren

LONDON - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im Juni überraschend deutlich verschlechtert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex sank von 49,4 Punkten im Vormonat auf 48,0 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen IHS Markit am Montag in London mitteilte. Das ist der dritte Rückgang in Folge und der tiefste Wert seit Februar 2013. Analysten hatten einen leichten Anstieg auf 49,5 Punkte erwartet. Damit signalisiert der Indikator wie schon im Vormonat weiterhin einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der Industrie.

DIW-Ökonomin plädiert für 'Klima-Maut'

BERLIN - Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) plädiert für eine "Klima-Maut". Nach dem Ende der geplanten deutschen Pkw-Maut schrieb die DIW-Expertin für Verkehr und Umwelt, Claudia Kemfert, in einem Gastkommentar im "Handelsblatt" (Montag): "Wer viel fährt und entsprechend viel CO2 oder Feinstaub ausstößt, müsste via Maut für die gesellschaftlichen Umwelt- und Gesundheitskosten aufkommen." Die Kosten würden derzeit noch auf die Allgemeinheit abgewälzt, schrieb Kemfert.

Eurozone: Geldmenge wächst etwas stärker

FRANKFURT - In der Eurozone hat sich das Wachstum der Geldmenge im Mai etwas beschleunigt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg zum Vorjahresmonat um 4,8 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit November 2017. Im Vormonat hatte der Anstieg 4,7 Prozent betragen. Analysten hatten für Mai eine Rate von im Mittel 4,6 Prozent erwartet.

