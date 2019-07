(shareribs.com) London 27.06.19 - Die Solarkraft in Europa hat in den vergangenen Jahren ein eher klägliches Bild abgegeben. Politischer Druck und der starke Preisverfall bei PV-Modulen könnten nun aber einen Wandel beim Zubau bringen. Die Analysten von Wood Mackenzie Power & Renewables gehen davon aus, dass es nach der langen Durststrecke beim PV-Zubau in Europa zu einem Wandel kommen könnte. Grund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...