"König der Raben" (AT) Drehstart für SWR Kinokoproduktion Film von Piotr J. Lewandowski / Dreharbeiten in Mannheim, Heidelberg, Offenbach, Frankfurt und Friedberg



Eine unerwartete, unmögliche, überwältigende Liebe wirft das Leben eines jungen Mazedoniers völlig aus der Bahn: Piotr J. Lewandowski erzählt in seinem Film "König der Raben" (AT) ein Liebesdrama, das sich in der von Kampf und Solidarität geprägten Welt von Illegalen in Süddeutschland abspielt. Das Drehbuch zu der Koproduktion von Riva Film mit dem SWR/Debüt im Dritten und ARTE schrieb der Regisseur gemeinsam mit Denise Langenhan, Carsten Strauch und Dan Olteanu.



Dreharbeiten in Hessen und der Kurpfalz



Im Mittelpunkt von "König der Raben" steht Malik Adan als Darko, der sich in die von Antje Traue gespielte Alina verliebt. In weiteren Rollen stehen Karim Günes, Mert Dincer, Danuta Stenka, Barbara Philipp, Ralph Herforth und André Röhner vor der Kamera von Jan Prahl. Produziert wird "König der Raben" von Michael Eckelt und Johannes Jancke (Riva Filmproduktion). Die Redaktion liegt bei Stefanie Groß (SWR/Debüt im Dritten) und Birgit Kämper (ARTE). Der Film entsteht mit Unterstützung von Hessenfilm, der MFG Baden-Württemberg und dem DFFF. Gedreht wird vom 26. Juni bis 31. Juli 2019 in Offenbach, Frankfurt, der ehemaligen US-Kaserne in Friedberg sowie in Mannheim und Heidelberg.



Hoffnung auf ein besseres Leben



Der junge Mazedonier Darko lebt illegal in Deutschland und schlägt sich mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln durch den Großstadtdschungel. Als er in eine Amour fou mit einer geheimnisvollen Deutschen schlittert, droht er vollends den Kopf zu verlieren. Seine Verbundenheit mit Freunden und seiner Mutter, seine gesamte Existenz und die Hoffnung auf ein besseres Leben stehen auf dem Spiel.



Piotr J. Lewandowski ...



... hat bereits seinen Erstlingsfilm "Jonathan", der am 25.6. im Rahmen von Filmdebüt im Ersten ausgestrahlt wurde, mit der Redaktion Debüt im Dritten realisiert. Parallel zur Entwicklung von "König der Raben" übernahm er die Regie beim "Tatort - Hüter der Schwelle" des SWR, der im Herbst 2019 ausgestrahlt wird.



