Nach einer weiteren Gewinnwarnung startete die Daimler-Aktie in der letzten Woche per Kurslücke (Gap-down) in den Handel. Diese Lücke konnte inzwischen geschlossen werden, das Gap, das nach dem Dividendenabschlag entstanden ist, vermochten die Anleger bislang aber noch nicht vollständig zu schließen. Hierzu bedarf es eines Anstiegs bis auf 50,83 Euro. Das Chartbild ist derweil bärisch einzuschätzen. Der Kurs verläuft unterhalb der 50-Tagelinie (EMA50), außerdem signalisiert der Supertrend nach wie ... (Alexander Hirschler)

