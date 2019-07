Cembra Money Bank lanciert Platzierung eigener Aktien von bis zu 4.0% des Aktienkapitals sowie eine Privatplatzierung einer Wandelanleihe im Betrag von CHF 250 Millionen

Zürich - Im Zusammenhang mit der Akquisition der cashgate AG ("cashgate") gibt die Cembra Money Bank AG ("Cembra Money Bank" oder die "Emittentin") den Verkauf von bis zu 1.2 Millionen eigener Aktien mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ("Aktienplatzierung") sowie die gleichzeitige Platzierung einer Wandelanleihe im Betrag von CHF 250 Millionen mit Fälligkeit 2026 im Rahmen einer Privatplatzierung bekannt (die "Wandelanleihe" und zusammen mit der Aktienplatzierung die "Transaktion"). Mit der Transaktion bezweckt Cembra Money Bank die teilweise Finanzierung der am 1. Juli 2019 angekündigten Übernahme von cashgate sowie die teilweise Refinanzierung des übernommenen Kreditportfolios.

Platzierung eigener Aktien mittels beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren

Um die am 1. Juli 2019 angekündigte Akquisition von cashgate teilweise zu finanzieren, lanciert die Cembra Money Bank die Platzierung von bis zu 1.2 Millionen eigener Aktien, welche bis zu 4.0% des derzeitigen Aktienkapitals der Cembra Money Bank entsprechen.

Die eigenen Aktien werden Investoren in der Schweiz und qualifizierten Investoren ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten" oder "US") sowie qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten (in Anlehnung an Regulation S und Rule 144A des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung) mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Lieferung und Zahlung der Aktienplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 4. Juli 2019 stattfinden. Es ist vorgesehen, dass der Verwaltungsrat von Cembra an der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2020 die Vernichtung der verbleibenden eigenen Aktien beantragt.

Privatplatzierung der Wandelanleihe

Zur Refinanzierung der Bilanzverbindlichkeiten von cashgate lanciert Cembra Money Bank gleichzeitig die Emission einer Wandelanleihe mittels einer Privatplatzierung. Die vorrangig unbesicherte Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und ist wandelbar in existierende oder in neu auszugebene Namenaktien der Emittentin (die "Aktien"). Wie nachfolgend näher beschrieben, hat die Emittentin das Wahlrecht, die Wandelanleihe bei Wandlung entweder (i) teilweise in Aktien oder (ii) vollständig in bar zu begleichen. Die Wandelanleihe wird unverzinslich und mit einer Wandelprämie zwischen 28% - 30% über dem Angebotspreis der platzierten Aktien angeboten, was einem Ausgabepreis von 100.0% - 103.6% entspricht. Die Wandelanleihe wird ausgegeben und, sofern sie nicht vorher gewandelt, zurückgekauft oder gekündigt wird, zu 100% ihres Nennbetrags mit einer Stückelung von CHF 200'000 zurückgezahlt. Es wird erwartet, dass die Wandelanleihe ein Rating von A- von S&P erhält, was dem aktuellen Rating der Emittentin entspricht.

Bei Ausübung ihres Wandelrechts erhalten Anleihengläubiger, in Abhängigkeit der Wahl der Emittentin entweder (i) den Nennbetrag der Wandelanleihe in bar zuzüglich den über den Nennbetrag hinausgehenden Kurswert in Form von Aktien ("net share settlement") oder (ii) den gesamten Kurswert der der Wandelanleihe zugrundeliegenden Aktien in bar ("cash settlement").

Die Emittentin hat das Recht, die Wandelanleihe (i) ab dem 30. Juli 2023 jederzeit zu par zu kündigen, sofern der volumengewichtete Durchschnittspreis ("VWAP") der Aktien an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 130% des Wandlungspreises beträgt, oder (ii) jederzeit nach dem Liberierungsdatum, falls weniger als 15% der Wandelanleihe ausstehend sind.

Die Wandelanleihe wird Investoren ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika basierend auf Regulation S des US Securities Act angeboten.

Die Lieferung und Zahlung der Wandelanleihe ist am oder um den 9. Juli 2019 vorgesehen.

Cembra Money Bank hat einer 90-tätigen Veräusserungssperre ("lock-up period") zugestimmt, welche den üblichen Ausnahmen untersteht.



Bestimmte Risikofaktoren hinsichtlich der Cembra Money Bank AG und der Akquisition von cashgate sind unter https://www.cembra.ch/en/investor/investor-relation/bond-information/ einsehbar.

Kontakt Medien: Andreas Werz; +41 44 439 85 12; andreas.werz@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel; +41 44 439 85 72; investor.relations@cembra.ch Über Cembra Money Bank AG Die Cembra Money Bank AG ist eine führende Schweizer Anbieterin von Konsumkreditprodukten und -dienstleistungen. Ihre Produktepalette umfasst Privatkredite, Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammen-hängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich-Altstetten betreibt sein Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von 18 Filialen sowie über alternative Vertriebskanäle wie Internet, Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und mehr als 3'900 Autohändler. Cembra Money Bank AG ist eine unabhängige Schweizer Bank und seit Oktober 2013 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Sie beschäftigt mehr als 850 Mitarbeitende aus 37 Nationen und zählt rund 870'000 Kunden.

