3. November 2015: 7 Millionen. 14.Februar 2017: 8 Millionen. 8. April 2018: 9 Millionen. In den letzten Jahren hatte Daimler für sein Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart immer wieder neue Besucher-Meilensteine verkündet. Jetzt steht die populäre Stern-Dauerausstellung offenbar vor einer neuen historischen Marke, wie der Konzern am Montag mitteilte. Zehnmillionster Besucher für Dienstag erwartet Demnach erwartet der Autobauer bereits für Dienstag den zehnmillionsten Gast seit der 2006 erfolgten Eröffnung. ... (Marco Schnepf)

