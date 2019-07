Zürich - Für die Schweizer Börse war es am Montag der erste Handelstag ohne Anerkennung durch die Europäische Union - und der lief prächtig. Die Volumen waren leicht überdurchschnittlich. Händler hatten damit gerechnet, dass das Verbot des Handels mit Schweizer Aktien in der EU Marktteilnehmer aus Europa auf die hiesige Handelsplattform lockt. In den deutlich höheren Notierungen machte...

Den vollständigen Artikel lesen ...