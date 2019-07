Die Deutsche Bank steht vor einem Abbau von insgesamt bis zu 20.000 Stellen. Durch die Integration der Postbank fallen weitere 1.300 Stellen weg.

Die Eingliederung der Postbank in den Deutsche-Bank-Konzern kostet rund 1300 weitere Stellen. Auf einen Abbau in dieser Größenordnung im Bereich Operations einigte sich das Management mit Betriebsräten und Gewerkschaften, wie beide Seiten am Montag bekannt gaben. Zu dem Bereich gehören Kontoservice, Kreditabwicklung und ähnliche Verwaltungstätigkeiten.

Organisiert werden soll der Abbau interner wie externer Stellen bis 2022 ausschließlich über den Abgang von Mitarbeitern, das Auslaufen befristeter Verträge, die Beendigung von Zeitarbeitsverträgen sowie Abfindungen.

"Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...