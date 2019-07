(In der um 15:57 Uhr gesendeten Meldung "Markit: US-Industrie wächst im Juni weniger stark als erwartet" wurde fälschlicherweise eine Prognose genannt. Eine solche lag für diesen Index nicht vor. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Markit: US-Industrie wächst im Juni leicht

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat im Juni im Vergleich zum Vormonat nur leicht angezogen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 50,6 von 50,5 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 50,1 ermittelt worden.

"Nachdem die Lagerbestände Anfang des Jahres stark angestiegen waren, sind große Unternehmen im Mai und Juni inmitten einer starken Verlangsamung des Auftragseingangs zum Lagerabbau übergegangen", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Zwar hätten sich die Geschäftsaussichten leicht verbessert, blieben aber weiter nahe den Tiefständen. "Im Mittelpunkt der Sorgen standen die Anzeichen einer sich abschwächenden Nachfrage im In- und Ausland, schwächere Umsätze und geopolitische Unsicherheiten."

