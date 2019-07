Nach den Beratungen des Ölkartells Opec über eine Verlängerung der Produktionsbegrenzung diskutiert am Dienstag die große Runde der "Opec+" in Wien über dieses Vorgehen. Der Gruppe gehören die 14 Opec-Länder sowie 10 kooperierende Staaten wie etwa Russland an. Da sich Saudi-Arabien und Russland bereits während des G20-Gipfels im japanischen Osaka auf ein gemeinsames Vorgehen mit weiteren Förderlimits verständigt hatten, gilt eine Einigung in der "Opec+"-Runde als so gut wie sicher. Zahlreiche Minister der Opec-Staaten hatten sich am Montag für eine Verlängerung der Förderlimits um neun Monate ausgesprochen. Analysten rechnen damit, dass eine solche Maßnahme zu höheren Preisen beim Kauf von Heizöl und Benzin sorgen wird. Der weltweite Ölmarkt wird im zweiten Halbjahr 2019 voraussichtlich unterversorgt sein.

Die "Opec+"-Staaten hatten sich im Dezember 2018 nach langen Verhandlungen darauf verständigt, 1,2 Millionen Barrel (159 Liter) Öl pro Tag weniger als im Oktober 2018 aus dem Boden zu pumpen. Diese Kürzung wurde in den vergangenen Monaten nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris übererfüllt. Der Ölpreis bewegte sich in dieser Zeit wild auf und ab, stieg zuletzt aber wieder./nif/DP/jsl

