Bremen (ots) - Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,



die Stadion-Partnerschaft zwischen der Bremer Weser-Stadion GmbH und der wohninvest Holding GmbH beginnt heute offiziell. Aus dem Weser-Stadion wird das wohninvest WESERSTADION.



Der SV Werder Bremen bittet alle Redaktionen darum, künftig auf die korrekte Schreibweise der Sportstätte zu achten und sie in der Berichterstattung über die Grün-Weißen entsprechend zu berücksichtigen.



Vielen Dank!



