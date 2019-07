Der ehemalige Tesla-Produktionschef Peter Hochholdinger hat bei Lucid Motors angeheuert. Dort tritt er auf viele ehemalige Tesla-Spitzenkräfte, unter anderem den Chefingenieur des Tesla S.

Nach seinem Weggang bei Tesla hat sich Peter Hochholdinger in das nächste Abenteuer gestürzt. Nach einer kurzen Verschnaufpause mit einer Tour in die Nationalparks hat der ehemalige Produktionschef von Tesla am Montagmorgen seinen nächsten Job angetreten: In Newark beim Elektroautohersteller Lucid Motors. Seinen Arbeitsweg muss er nicht groß verändern. Lucids Hauptquartier liegt nur 15 Kilometer weiter nördlich von der Tesla Fabrik.

Dort trifft Hochholdinger vor allem auf Tesla-Veteranen. Der bekannteste ist Vorstandschef Peter Rawlinson, ein gebürtiger Brite, ehemaliger Chefingenieur des Tesla S. - mit dem Hochholdinger sicherlich einige Geschichten über die Marotten des einstigen gemeinsamen Chefs Elon Musk austauschen kann. Auch mit Peter Hasenkamp, der für den Einkauf der Komponenten des Tesla S zuständig war, sowie Eric Bach, der bei Tesla am Model S, X und 3 arbeitete und bei Lucid die Entwicklung der Hardware verantwortet, trifft er ebenfalls zusammen. Auch Lucid-Verkaufschefin Doreen Allen war vorher in gleicher Position bei Tesla.

Das Flaggschiff von Lucid Motors ist der Lucid Air: Ein silberner viertüriger Elektro-Sedan, mit einer schnittigen Frontpartie ganz ohne Kühlergrill und schmalen Schlitzen für LED-Scheinwerfer. Mit 400 PS beschleunigt der Wagen in knapp unter 2,5 Sekunden von null auf 100 Kilometer pro Stunde und verspricht eine Reichweite von bis zu 640 Kilometern. Die Beschleunigung macht klar - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...