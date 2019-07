Der amerikanische Umweltdienstleister US Ecology Inc. (ISIN: US91732J1025, NASDAQ: ECOL) schüttet unverändert eine Quartalsdividende von 0,18 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 26. Juli 2019 (Record date: 19. Juli 2019). Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet damit weiterhin 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 58,90 US-Dollar (Stand: 1. Juli ...

