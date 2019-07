Die Immobiliengesellschaft Global Net Lease Inc. (ISIN: US3793782018, NYSE: GNL) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,5325 US-Dollar ausbezahlen. Die Auszahlung für das dritte Quartal erfolgt am 15. April 2019 (Record date: 12. April 2019). Das Unternehmen änderte das Auszahlungsintervall der Dividende am 5. April 2019 auf vierteljährlich, wobei die annualisierte Dividende mit 2,13 US-Dollar konstant blieb. Global ...

