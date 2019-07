Thermomix made in China - so sieht ein neuer Plan von Vorwerk aus. Das Unternehmen stoppt die Fertigung der Küchenmaschine an seinem Stammsitz in Wuppertal. Stattdessen soll in China eine neue Fertigung entstehen.

Wegen einer gesunkenen Nachfrage in Europa soll die Küchenmaschine Thermomix nicht länger am Sitz des Unternehmens Vorwerk in Wuppertal gefertigt werden. "Die Thermomix-Produktion am Standort Wuppertal läuft voraussichtlich im Dezember 2019 aus", sagte ein Unternehmenssprecher der "Rheinischen Post". Demnach will Vorwerk 200 Vollzeitstellen am Stammsitz abbauen, betriebsbedingt soll maximal 85 Menschen gekündigt werden. Einzelne Thermomix-Komponenten sollen in Wuppertal weiter produziert ...

