Die frühere Bundesjustizministerin kündigt per Interview ihre Bewerbung an. Am Vormittag kommt das EU-Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammen.

SPD-Politikerin Katarina Barley will nach einem Medienbericht Vizepräsidentin des EU-Parlaments in Strasburg werden. "Ich möchte mich als Vize-Präsidentin des Europaparlaments bewerben", sagte die frühere Bundesjustizministerin dem "Business Insider".

"Die Europäische Union hat ein Kommunikationsproblem und ich möchte dem EU-Parlament mehr Gehör verschaffen. Ich war bereits Ministerin und ...

