Corporate News VIB Vermögen erwirbt für 16,9 Millionen Euro ein Logistik/Light Industry Objekt im südlichen Thüringen Neuburg/Donau, 2. Juli 2019 -Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, erweitert ihr Immobilienportfolio um eine sehr attraktive Immobilie aus dem Bereich Logistik/Light Industry. Der Erwerb erfolgte im Rahmen eines Sale and Lease Back als Share Deal mit unserem drittgrößten Mieter. Das Objekt im südlichen Thüringen verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 19.500 Quadratmetern, die sich auf drei Hallen verteilen. Die Mietvertragslaufzeit von zehn Jahren stärkt die sehr gute langjährige Partnerschaft. Strategisch günstig gelegen an der Autobahn A9 ist der Standort ideal für eine europaweite Distributionslogistik. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 16,9 Millionen Euro. Aufgrund der Grundstücksgröße von etwas mehr als 74.000 Quadratmetern bietet das Objekt Potenzial für eine spätere Nachverdichtung. "Dass wir nach den erfolgreichen Verlängerungen der Mietverträge mit unseren beiden größten Mietern nun auch mit unserem drittgrößten Mieter die langjährige Geschäftsbeziehung weiter ausbauen können, freut uns sehr", sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. "Unsere vertrauensvolle Partnerschaft wird insbesondere dadurch unterstrichen, dass der Verkäufer der Immobilie weiterhin als Co-Investor mit rund zehn Prozent in diesem Projekt engagiert bleibt." Kontakt Investor Relations: VIB Vermögen AG Petra Riechert Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Tel.: + 49 (0)8431 9077-952 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.