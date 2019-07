SFC Energy: Simark Controls schließt Vertriebspartnerschaft für EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen mit LaTech Equipment für den Westen der USA DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung SFC Energy: Simark Controls schließt Vertriebspartnerschaft für EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen mit LaTech Equipment für den Westen der USA 02.07.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy: Simark Controls schließt Vertriebspartnerschaft für EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen mit LaTech Equipment für den Westen der USA - LaTech Equipment vertreibt die EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen von SFC Energy an Kunden in Utah, Idaho, Wyoming, Montana, Colorado und North Dakota, USA. - Durch die Partnerschaft erhält SFC Energy direkten Vertriebszugang zu den Märkten Öl & Gas, Bergbau, Sicherheit, Telekommunikation & Rundfunk, Umwelttechnologie und Bahnsignal- & Steuertechnologie im Westen der USA. Brunnthal/München, Deutschland, 2. Juli 2019 - Simark Controls Ltd., ein Unternehmen der SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat eine Vertriebsvereinbarung mit LaTech Equipment, Salt Lake City, Utah, USA, unterzeichnet. Die Vertriebspartnerschaft dehnt das SFC Energy-Verkaufsgebiet weiter aus in die Mountain States im Westen der USA. Im Rahmen der Vereinbarung vertreibt LaTech Equipment die EFOY Pro Brennstoffzellenlösungen von SFC Energy zur Hybridstromversorgung an Kunden in Utah, Idaho, Wyoming, Montana, Colorado und North Dakota, USA. Der Industrieanlagenexperte LaTech Equipment wird die EFOY Pro Brennstoffzellen gezielt in den Bereichen Öl & Gas, Bergbau, Sicherheit, Telekommunikation & Rundfunk, Umwelttechnologie und Bahnsignal- & Bahnsteuerung anbieten. Die EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen von SFC Energy sind schlüsselfertige netzferne Stromversorgungssysteme, die kundenspezifisch Industrieanwendungen betreiben, autark und zuverlässig über lange Zeiträume und selbst unter widrigsten Witterungsbedingungen. Sie kombinieren SFC Energy EFOY Pro Brennstoffzellen mit Solarmodulen, Batterien, Power Management, Tankpatronen und Kundengeräten nach individuellen Anwendungsanforderungen. Die EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen sind als wetterfeste Schaltschränke, Boxen oder auf Trailern erhältlich. Stromertrag und Leistung können flexibel an den jeweiligen Strombedarf der Anwendung angepasst werden. Der entscheidende Kundenvorteil dieser Lösungen ist der Hybridansatz von SFC Energy: Bei gutem Wetter betreibt das Solarmodul die Anwendung. Bei schlechtem Wetter, im Winter oder in Situationen, in denen die Leistungsabgabe des Moduls nicht zuverlässig ist, schaltet sich automatisch die Brennstoffzelle ein und überbrückt die Stromlücke zur Sicherstellung eines unterbrechungsfreien Betriebs. Das System ist vollständig redundant: Selbst wenn das Solarmodul beschädigt oder gestohlen wird, ist die Brennstoffzelle so ausgelegt, dass sie die komplette Stromversorgung übernehmen kann. "Wir vertreiben die EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen von SFC Energy in den Bereichen Öl & Gas, Bergbau, Sicherheit, Telekommunikation & Rundfunk, Umwelttechnologie und Bahnsignal- & Steuertechnologie in den Rocky Mountain-Bundesstaaten", sagt Carl Wilmarth, President von LaTech Equipment. "In diesen Bereichen steigt der Bedarf nach netzferner Stromzuverlässigkeit und Stromredundanz, da immer mehr Anlagen an schwer zugänglichen Orten betrieben werden. Einige abgelegene Betriebsorte sind während der Wintermonate überhaupt nicht erreichbar. Serviceeinsätze vor Ort sind ein enormer logistischer Aufwand und extrem teuer. Mit EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen von SFC Energy sind die Anlagen über Monate völlig autark. Unsere Kunden schätzen vor allem ihre Umweltfreundlichkeit: Die EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen helfen ihnen, Umweltgesetze und -vorschriften einzuhalten und gleichzeitig Geld zu sparen." "Wir freuen uns sehr, dass LaTech Equipment, ein erfahrener Industrieanlagenspezialist, unsere EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen nun auch zu seinen Kunden im Westen der USA bringt", sagt Martin Curtis, Geschäftsführer von Simark Controls und President Oil & Gas von SFC Energy. "Wir sind sehr stolz auf das schnelle Wachstum unserer Marktpräsenz in den USA. Es zeigt, dass die Betreiber netzferner Anlagen zunehmend die Vorteile unserer Lösungen für ihre Anwendungen erkennen." Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Öl & Gas, Clean Energy & Mobility, Industry und Defense & Security unter sfc.com. Weitere Informationen zu Simark Controls unter simarkcontrols.com. Weitere Informationen zu LaTech Equipment unter latechequipment.com. Zu Simark Controls Simark Controls Ltd., ein Unternehmen von SFC Energy AG, ist ein serviceorientierter, Mehrwert schaffender Vertriebsspezialist für hochwertige, im Kundenauftrag integrierte und hergestellte Instrumentations-, Automations-, Stromversorgungs- und Stromdistributionslösungen. Simark liefert Instrumente und Messsysteme für Öl & Gas, Bergbau, Forstwirtschaft und Kommunalwirtschaft. Simark hat seinen Hauptsitz in Calgary, Alberta, mit Niederlassungen in Edmonton und Grand Prairie, Alberta, Saskatoon, Saskatchewan, Vancouver, British Columbia und Montreal, Quebec, alle Kanada. Zu LaTech Equipment LaTech Equipment mit Sitz in Salt Lake City, Utah, USA, vertreibt seit 40 Jahren erfolgreich Industrieanlagen in Utah, Idaho, Wyoming, Montana und Nevada, USA. Das Unternehmen ist bekannt für herausragenden Service, Hightech-Integrationsexpertise und umfassende Markt- und Anwendungserfahrung. Zu SFC Energy AG Die SFC Energy AG ( www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 40.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN: DE0007568578). 