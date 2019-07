Deutsche Bank am NYC Pride March >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Wie Infineon, Wirecard, Deutsche ... Deutsche Bank Wir sind stolz auf unsere LGBTQI-Kollegen und Vorstandsmitglied Stuart Lewis, der gestern mit Tausenden auf den Straßen von New York City zusammenkam, um dem 50. Jahrestag des Stonewall-Aufstandes zu gedenken. Die Deutsche Bank beauftragte den Künstler Gabriel Garcia Roman mit der Gestaltung eines mobilen Kunst-Festzugs für den NYC Pride March, um in Zusammenarbeit mit dem Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art die Sichtbarkeit von transsexuellen Farbigen zu erhöhen. Die Banner waren spektakulär! >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Bawag entschuldigt sich >> ...

