Schweizer Aktien wurden gestern in Frankfurt vom Handel ausgesetzt. Das Schlüsselwort heisst Börsenäquivalenz. Somit werden europäische Aktien in Zürich nicht gehandelt und umgekehrt Schweizer Aktien nicht an den europäischen Märkten. Das ließ die Züricher gestern komplett kalt. + 0,7 % im SMI sind ein guter Beleg. Salopp formuliert: Die Schweizer bleiben eine Sondernummer in Europa. Sie genügen sich selbst. Der Marktwert der ganzen Börse liegt bei rund 150 % der Wirtschaftsleistung des Landes, was für keine andere Börse der Welt gilt. Sollte es dennoch Korrekturen im Laufe der Berichtssaison geben, wird darauf zu achten sein, wo die besten Chancen liegen. Denn: Der SMI ist der einzige Index, der einen neuen Rekord bereits etabliert hat.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info