Die Ankündigung der Facebook-Währung Libra hatte dem Bitcoin starke Kursgewinne beschert. Doch in den vergangenen Tagen ging es wieder deutlich nach unten.

Marktbeobachter sprachen schon von einem zweiten Frühling: In den vergangenen Wochen legten der Bitcoin und weitere Digitalwährungen eine Kursentwicklung hin wie in Zeiten des Krypto-Hypes vor zwei Jahren. Zeitweise stieg der Bitcoin jeden Tag um mehr als 1000 Dollar und notierte in der Spitze bei fast 14.000 Dollar.

Diese Entwicklung ist vorerst gestoppt. Am Dienstagmorgen ist der Kurs der weltweit wichtigsten Kryptowährung wieder unter die Marke von 10.000 Dollar gefallen, laut dem Analysehaus Coinmarketcap ein Minus von mehr als 10 Prozent. Schon über das Wochenende war es deutlich bergab gegangen, fast 20 Prozent hatte der Kurs laut Bloomberg verloren. Seit Jahresbeginn liegt das Plus allerdings immer noch bei fast 200 Prozent.

Analysten sehen als Grund für den Rückschlag vor allem Gewinnmitnahmen. "Die großen Adressen treiben ein Katz- und ...

